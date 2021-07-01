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Максим Галкин на коленях извинился перед юным блогером

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Инцидент произошёл на съёмках шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Максим Галкин на коленях извинился перед юным блогером

В гости на программу супруга Аллы Пугачёвой пришёл Сосо Павлиашвили и 15-летний певец и блогер Иван Дмитриенко.

Смысл шоу Галкина состоит в том, чтобы обсудить музыкальные композиции с представители старшего поколения шоу-бизнеса и восходящих звёзд интернета.

Обычно такие встречи проходят мирно, однако случаются и конфликты. Ранее на шоу отличилась Лариса Долина, которая отчитала за фальшивые ноты блогера Валю Карнавал.

На этот раз шоу приобрело неожиданный поворот благодаря эксцентричному поступку Максима Галкина.

Иван Дмитриенко прибегнул к хитрому приёму, который заставил Галкина заволноваться.

"Расскажу вам один случай, дядя Сосо. Недавно смотрю тут выпуск "Музыкалити", значит. И там играет "Венера-Юпитер", — начал блогер.

Павлиашвили и Галкин тут же отреагировали на упоминание композиции, иронично назвав её "великим хитом".

"А напомнить вам, Максим, что вы сказали про этот великий хит?" — спросил юный исполнитель.

Юморист молниеносно отреагировал на претензию.

"Прости, сыночек! Я не хотел тебя обидеть. А что я сказал?" — поинтересовался Максим.

Ваня Дмитриенко смутился от поступка Галкина и объяснил, что только хотел таким образом выведать мнение шоумена о песне.

"Зря унижался!" — разочарованно сказал Галкин, поднимаясь с колен и отряхивая ноги.

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Музыкалити – Сосо Павлиашвили и Ваня Дмитриенко
Автор: Елена Былкина
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