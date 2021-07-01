Инцидент произошёл на съёмках шоу Максима Галкина "Музыкалити".
В гости на программу супруга Аллы Пугачёвой пришёл Сосо Павлиашвили и 15-летний певец и блогер Иван Дмитриенко.
Смысл шоу Галкина состоит в том, чтобы обсудить музыкальные композиции с представители старшего поколения шоу-бизнеса и восходящих звёзд интернета.
Обычно такие встречи проходят мирно, однако случаются и конфликты. Ранее на шоу отличилась Лариса Долина, которая отчитала за фальшивые ноты блогера Валю Карнавал.
На этот раз шоу приобрело неожиданный поворот благодаря эксцентричному поступку Максима Галкина.
Иван Дмитриенко прибегнул к хитрому приёму, который заставил Галкина заволноваться.
"Расскажу вам один случай, дядя Сосо. Недавно смотрю тут выпуск "Музыкалити", значит. И там играет "Венера-Юпитер", — начал блогер.
Павлиашвили и Галкин тут же отреагировали на упоминание композиции, иронично назвав её "великим хитом".
"А напомнить вам, Максим, что вы сказали про этот великий хит?" — спросил юный исполнитель.
Юморист молниеносно отреагировал на претензию.
"Прости, сыночек! Я не хотел тебя обидеть. А что я сказал?" — поинтересовался Максим.
Ваня Дмитриенко смутился от поступка Галкина и объяснил, что только хотел таким образом выведать мнение шоумена о песне.
"Зря унижался!" — разочарованно сказал Галкин, поднимаясь с колен и отряхивая ноги.
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