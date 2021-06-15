Пушков высказался о дебюте Бузовой на сцене МХАТа

11 и 12 июня состоялись два премьерных показа спектакля МХАТа "Чудесный грузин", одну из ролей в котором сыграла Ольга Бузова. Давненько прославленный театр не помнит такого ажиотажа вокруг своей постановки. Судя по всему, игра Ольги Бузовой зацепила зрителей: дебют поющей ведущей как драматической актрисы обсуждают повсеместно. Своим мнением по поводу постановки поделился даже сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации Алексей Пушков выступил с ироническим предложением переименовать Московский Художественный академический театр имени Горького (МХАТ) после того, как на его сцене дебютировала звезда "Дома-2".

"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Многие звёзды не упустили случая поиронизировать над тем, что труппа знаменитого театра, созданного самим Константином Станиславским, приняла в свои ряды Ольгу Бузову, не имеющую профессионального актёрского образования.

О новоиспечённой приме театра иносказательно высказался Сергей Безруков, отметив, что Станиславскому посчастливилось не дожить до этого "знаменательного" дня.

Обычно язвительный Станислав Садальский, наоборот, похвалил Ольгу Бузову, отметив, что она не испортила постановку, а в некоторых местах была даже "недурственна".

Привыкшая к нападкам недоброжелателей Ольга стойко сносила критику, однако расплакалась после жёстких высказываний в свой адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ".

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