Губерниев сорвал злость на Бузовой после провала российских футболистов

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова залилась слезами после злых нападок спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Звёзды устроили перепалку в прямом эфире телеканала "Матч-ТВ".

Дмитрий Губерниев находился не в лучшем расположении духа. Возможно, на настроение спортивного комментатора повлиял проигрыш сборной России в матче с Бельгией.

Почему-то Губерниев решил побольнее задеть Ольгу Бузову, поставив её в невыгодное сравнение с советскими актрисами Ольгой Андровской, Аллой Тарасовой и Ангелиной Степановой. Поводом для такого высказывания стал дебют поющей ведущей на сцене МХАТа.

Бузова поспешила перевести разговор на другую тему и предложила поговорить о футболе.

Губерниев воспринял предложение как вызов и задал звезде сложный вопрос для человека, не сведущего в спорте.

"Вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — великий советский режиссёр театра и кино. — Прим. ред.)?" — попытался выставить Ольгу в глупом свете спортивный комментатор.

Ольга смекнула, что не может поддержать беседу.

"Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии, это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол", — ушла Бузова от прямого ответа.

Это весьма разозлило Губерниева, который стал перебивать Ольгу и, наконец, выдал фразу, которая до глубины души ранила представительницу селебрити.

"Вы перестали пить коньяк по утрам?" — внезапно поинтересовался Дмитрий.

После такого бестактного вопроса повисла настоящая МХАТовская пауза. Обиженная Ольга расплакалась прямо на глазах телезрителей.

"Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России… Коньяк?! Вам показать мою фигуру?! Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!" — негодовала телеведущая.

Напрасно Губерниев стал объяснять, что всего лишь привёл цитату из книги Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон".

Бузова не хотела слушать оправдания, отметив, что Губерниев для неё "дно и не мужчина".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.