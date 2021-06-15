EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эриксен обратился к болельщикам из больницы
Зеленский заявил американцам, что завтра война может прийти в их дом
Сигнал о чём-то новом: Рябков об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Эксперты назвали стоимость автопутешествия в Сочи для россиян
От "ковида" до Арктики: что обсудят Путин и Байден
В Новосибирске задержан директор взорвавшейся заправки
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
"Хорошо, что есть общение": экс-президент Польши о встрече Путина и Байдена
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму

Губерниев сорвал злость на Бузовой после провала российских футболистов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова залилась слезами после злых нападок спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Звёзды устроили перепалку в прямом эфире телеканала "Матч-ТВ".

Губерниев сорвал злость на Бузовой после провала российских футболистов

Дмитрий Губерниев находился не в лучшем расположении духа. Возможно, на настроение спортивного комментатора повлиял проигрыш сборной России в матче с Бельгией.

Почему-то Губерниев решил побольнее задеть Ольгу Бузову, поставив её в невыгодное сравнение с советскими актрисами Ольгой Андровской, Аллой Тарасовой и Ангелиной Степановой. Поводом для такого высказывания стал дебют поющей ведущей на сцене МХАТа.

Бузова поспешила перевести разговор на другую тему и предложила поговорить о футболе.

Губерниев воспринял предложение как вызов и задал звезде сложный вопрос для человека, не сведущего в спорте.

"Вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — великий советский режиссёр театра и кино. — Прим. ред.)?" — попытался выставить Ольгу в глупом свете спортивный комментатор.

Ольга смекнула, что не может поддержать беседу.

"Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии, это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол", — ушла Бузова от прямого ответа.

Это весьма разозлило Губерниева, который стал перебивать Ольгу и, наконец, выдал фразу, которая до глубины души ранила представительницу селебрити.

"Вы перестали пить коньяк по утрам?" — внезапно поинтересовался Дмитрий.

После такого бестактного вопроса повисла настоящая МХАТовская пауза. Обиженная Ольга расплакалась прямо на глазах телезрителей.

"Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России… Коньяк?! Вам показать мою фигуру?! Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!" — негодовала телеведущая.

Напрасно Губерниев стал объяснять, что всего лишь привёл цитату из книги Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон".

Бузова не хотела слушать оправдания, отметив, что Губерниев для неё "дно и не мужчина".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Полное видео скандала со слезами Бузовой в эфире "Матч ТВ"
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Аллергия на любимые серёжки. Что делать?
Сигнал о чём-то новом: Рябков об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Женское облысение: симптомы и диагностика
За 60 лет после полета Юрия Гагарина ученые "расширили" Вселенную в миллионы раз
Эксперты назвали стоимость автопутешествия в Сочи для россиян
От "ковида" до Арктики: что обсудят Путин и Байден
Губерниев сорвал злость на Бузовой после провала российских футболистов
В Новосибирске задержан директор взорвавшейся заправки
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
С заботой о поджелудочной железе: продукты, которые помогут избежать панкреатита
Популярное
Общество
Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.

Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве
Мария Захарова в заявлениях G7 насчёт России увидела явное противоречие
Общество
Мария Захарова в заявлениях G7 насчёт России увидела явное противоречие
Политика. Новости и аналитика
Белорусские самолёты боятся летать над Крымом
Новости Украины
Украина провалила очередной тест на здравый смысл
Вячеслав Шпаковский Ракетная баржа вступает в бой Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов
Общество
Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело
Российский шоу-бизнес
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии
Мир. Новости мира
Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников