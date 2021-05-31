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Купившая седьмую кввартиру певица Слава раскритиковала жадных людей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Слава (Анастасия Сланевская) стала обладательницей московской квартиры стоимостью 100 млн рублей. Она расположена в деловом центре "Москва-Сити". О своём приобретении она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. У артистки это уже седьмая квартира.

Купившая седьмую кввартиру певица Слава раскритиковала жадных людей

"Я просто купила квартиру, о которой мечтала, — сообщила Слава. — С видом на Москву-реку, на все высотки старые. Она высоко, на 34-м этаже", пояснила звезда.

В квартире пока нет стен. В перспективе планируется только отделить санузел. Слава хочет, чтобы даже ванна стояла в спальне.

Певица приобрела квартиру для проведения праздников. Также у звезды есть жильё в Москве, Сочи и в Австрии.

На вопрос о том, в чём же заключается секрет финансового благополучия, Слава ответила, что нужно просто много зарабатывать и много тратить.

"Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своём сундуке жадности", — пояснила певица.

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Певица Слава: "Я пропила квартиры"
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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