Дробышу приходилось спасать участников "Фабрики звёзд" от знаменитых геев

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался, что ему приходилось спасать молодых участников "Фабрики звёзд" от известных геев, сообщает ФАН.

По его словам, когда он жил и работал в Финляндии и Германии, вокруг него было много людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но тогда Дробыша это нисколько не смущало.

"Не было никакой ни в коем случае ни брезгливости, ни отвращения к этому, мне было абсолютно плевать. Оказывается, я был абсолютно толерантный парень", — пояснил Дробыш в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Вернувшись на родину, продюсер обратил внимание на то, что в России геи позволяют себе довольно проявлять агрессию, пытаясь что-то доказать окружающим. Композитор выступил категорически против этого.

"Пропаганда — ни в коем случае. А я с этим столкнулся. Самое сильное, я столкнулся с этим на "Фабрике звезд", когда приезжали звезды наши, клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 [лет] нет. Я не буду называть фамилий. Но я, оказывается, должен был их (участников проекта. — Прим. ред.) защищать. Меня даже их родители просили защищать", — вспомнил Дробыш.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.