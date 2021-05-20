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Меладзе назвал современный шоу-бизнес "клубком целующихся змей"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе жёстко высказался о своих коллегах — звёздах шоу-бизнеса. Он дал довольно ёмкое определение этой сфере.

"Шоу-бизнес — клубок целующихся змей", — заявил Меладзе в интервью "Аргументам недели".

Также певец кратко ответил и на другие вопросы, касающиеся в том числе и его личной жизни. Музыкант признался, что самым тяжёлым периодом в его жизни был развод, а самым волнительным — рождение детей. Старость певец хотел бы провести в кругу близких людей.

Самыми лучшим средством от хандры артист считает сон. Они рассказал, что приходит домой, пьёт горячий чай и долго спит.

Также Меладзе ответил на вопрос, чем женщина может оттолкнуть мужчину.

"Вы считаете, что я точно знаю ответ на вопрос? Мое мнение: отвратительно, когда женщина беспринципна", — заявил он.

Певец допускает дружбу между мужчиной и женщиной.

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Валерий Меладзе - Сэра
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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