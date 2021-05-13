Пенкин расказал правду о романе с двумя участницами группы "Мираж"

Ранее артист заявлял, что у него с солистками легендарного музыкального коллектива — "шведская семья".

Сергей Пенкин рассказывал, что у него в прошлом образовался любовный треугольник с бывшими солистками группы "Мираж" — Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной,

Такое сенсационное признание певец сделал в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" в конце 2020 года.

Исполнитель признался, что это была шутка. Долгое время артист держал интригу, поэтому его признаниям многие поверили.

60-летний певец уверил, что всегда дружил с певицами, однако любовных отношений между ними никогда не было.

Провокационное заявление Сергей Михайлович, по его словам, сделал ради смеха.

"Нет, это мы очень хорошо повеселились у меня за городом. Это шутка была. Они просто хорошие девчонки. Я не знаю, они сейчас общаются, не общаются. Я вообще миролюбивый человек. Мне с людьми комфортно. Мне некомфортно с теми, кто на понтах, тщеславными", — приводит слова композитора "СтарХит".

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