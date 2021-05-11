Убитый горем муж Бородиной получил свидетельство из ЗАГСа

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров напугал подписчиков странными кадрами в Instagram. На видео мужчина сжимает в руках документ, очень похожий на свидетельство о расторжении брака.

Курбан Омаров

В последние дни в Сети распространились слухи о том, что Ксения Бородина разводится с мужем Курбаном Омаровым.

Поводом так думать для злопыхателей стало то, что Ксения и Курбан отдыхают не вместе. Омаров отправился отдыхать в Объединённые Арабские Эмираты без знаменитой супруги, что породило всяческие домыслы.

Омаров решил потешить хейтеров, разместив в своём микроблоге видео, на котором он после долгих перемещений оказывается у Кутузовского отдела ЗАГСа Москвы.

Свидетельство о разводе Курбана Омарова

Мужчина держит в руках паспорт и свидетельство о разводе. Удручённый этим, Курбан бредёт с понурой головой прочь от ЗАГСа. На заднем фоне звучит печальная музыка.

"Развод что ли?!" "У "развода" 100% розовая бумажка!" — пытаются отгадать фолловеры значение ролика.

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