Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тыс. рублей за спектакль

Народный артист Валерий Гаркалин в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" посетовал на то, что из преклонного возраста его реже приглашают на съёмки в кино. Артист опасается скатиться в нищету.

Гонорары, которые он получает за спектакли в театре, не соответствуют представлениям артиста о должной оплате его труда.

За один спектакль Гаркалин зарабатывает максимум 80 тыс. рублей, минимум 50 тыс. рублей. Выступать за меньшую сумму он отказывается.

По словам артиста, после съёмок в комедии "Ширли-мырли" за ним закрепилось амплуа исключительно комедийного. Гаркалину перестали предлагать серьёзные драматические роли.

В этом смысле комедия сыграла с ним злую шутку, считает артист.

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