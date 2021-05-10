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Лариса Долина выступила во Всеволожске на концерте ко Дню Победы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лариса Долина 9 Мая вышла на праздничную сцену во Всеволжске. Также в мероприятии принял участие концертный балет певицы.

Артистка поблагодарила местную публику за очень тёплый атмосферный приём, а также выложила на своей странице в Instagram фотографию с выступления.

Лариса Александровна выбрала для мероприятия блестящее изумрудное платье и высокие сапоги-ботфорты золотистого цвета. Артистка выглядела намного моложе своего возраста.

Облегающий наряд отлично подчеркивал её замечательную физическую форму.

Пользователи поздравили певицу с праздником и засыпали её огромным количеством комплиментов. Многие поблагодарили звезду за отличное выступление и невероятную атмосферу во Всеволожске.

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Лариса Долина — "Катюша". День Победы 09.05.2021
Автор: Снежана Шахова
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