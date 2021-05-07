Поклонники звезды "Дома-2" просто атаковали блогера, упрекая его в бездушности. Фанаты Бузовой убеждают Даву забыть все прежние обиды и поспешить на встречу с экс-возлюбленной, которой сейчас особенно тяжело.
Ольга Бузова заставила волноваться своих поклонников. До аудитории поющей ведущей доходили лишь неопределённые слухи о том, что с Ольгой случилась беда.
Вчера вечером знаменитость впервые вышла на связь с фолловерами. Девушка рассказала о перенесённой хирургической операции, не сдерживая слёзы.
Что именно привело её на операционный стол, Бузова не уточняет, отмечая, что не посвящает публику в свой диагноз, так как стала очень суеверной.
Поющая ведущая не в состоянии подняться с постели. Её слёзы заставили фанатов вспомнить о бывшем бойренде Ольги — Давиде Манукяне.
Именно его присутствие, по мнению поклонников звезды, может утешить Ольгу, которая переживает непростой период своей жизни.
Подписчики Бузовой требуют, что Манукян поддержал бывшую возлюбленную.
"Дава, поддержи Олю, пожалуйста!" — написала одна из девушек, обеспокоенных состоянием Ольги.
Манукян ответил на призыв смайликом в виде черного сердечка.
"Вы говорите сам, что любовь так важна. Но вот Оля в больнице. Почему не забить на обиды, злость и просто не навестить человека?" — предложила другая девушка.
"Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете", — лаконично ответил блогер, который выкладывает в своём Instagram трогательные ролики о добре и примирении.
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