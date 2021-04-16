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Как Алла Пугачёва отметила свой день рождения?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маститая певица позвала самых близких людей в свой замок в деревне Грязь.

Как Алла Пугачёва отметила свой день рождения?

Алла Пугачёва отметила свой 72-й день рождения в узком кругу.

С праздником народную артистку СССР поздравили супруг Максим Галкин, дети, внуки и многочисленные друзья.

С раннего утра вниманием Примадонну окружили самые близкие — муж и семилетние двойняшки — Гарри и Лиза.

Именинница в знаменательный день стала гостьей шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Муж выбрал для супруги в пару певицу Юлию Зиверт и рэпера Скриптонита.

Вечером в особняк певицы прибыли гости. Среди желанных гостей в доме Примадонны были внуки — Дени Байсаров и Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Прибыла к матери и Кристина Орбакайте.

Лиза Галкина спела для собравшихся главный хит матери "Миллион алых роз". Пугачёва подыгрывала дочке на фортепиано.

Завершился вечер сладким угощением — разрезанием трехъярусного торта.

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Лиза и Гарри трогательно поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения
Автор: Елена Былкина
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