Собчак сбила воодушевление Киркорова резким замечанием

Король российской эстрады поделился с подписчиками своей радостью, но Собчак испортила весь позитив.

Филипп Киркоров опубликовал в своём Instagram-аккаунте жизнерадостные снимки. Певец похвастался интересными кадрами, сделанные им в одном из солидных отелей. На снимке жизнерадостный артист лежит на кровати в ярком наряде и фотографирует себя через зеркало на потолке. С цветом одежды гармонируют сумки, раскиданные на царском ложе.

"Слишком крутые фотографии, чтобы оставались просто в телефоне…", — написал Киркоров под фото.

Его воодушевление не разделила Ксения Собчак. "Г*вн*отель", — написала Ксения Анатольевна под постом короля российской эстрады.

"А мне нравится, я консерватор", — поспешил ответить Собчак певец.

Филиппа Бедросовича поддержали его подписчики, упрекнув Собчак в бестактности.

"Она про отель это написала! Просто слитно, и получился совсем другой смысл, как будто она Филиппа @fkirkorov обзывает. Я сначала тоже не поняла. Но на самом деле всё хорошо. Вот что значит — орфография, а то человека можно обидеть", — написали фоловеры. "Грубо и неженственно!!!" — упрекнули Ксению интернет-пользователи. "Как Путин сказал "кто как обзывается — тот так и называется", — пошутили подписчики певца.

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