Тодоренко неожиданно раскрыла одного из участников шоу "Маска"

Регина Тодоренко является членом жюри шоу "Маска". Она задавала вопросы юмористам, один из которых проговорился, что именно он прячется под маской Кролика в популярном проекте.

Неразгаданными в шоу остаются ещё несколько таинственных персонажей. Жюри предстоит отгадать, кто скрывается под костюмами Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Змеи и Зайца.

Отгадка пришла к Тодоренко за кулисами шоу "Импровизация". Результаты своего хитрого расследования звезда ТВ и интернета опубликовала в Instagram-сторис.

Регина задавала вопросы Дмитрию Позову, Сергею Матвиенко и Арсению Попову.

"Ты женат?" — спросила Тодоренко у Арсения Попова. "Не собирай про меня информацию, я тебе ничего не скажу… Я — Кролик из "Маски"!" — заявил юморист и изобразил испуг, будто он ненароком проговорился.

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