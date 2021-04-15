У Кирилла Андреева из "Иванушек" скоро родится внук

Кумир молодёжи 90-х годов скоро примерит на себя роль деда.

Внука Кириллу Андрееву подарит супруга его сына. Наследник брюнета из "Иванушек International" вступил в брак с девушкой по имени Аделина в 2020 году. Теперь молодая пара готовится стать родителями.

Кирилл Андреев-младший рассказал о скором прибавлении в семье подписчикам в Instagram. Парень опубликовал снимок с беременной женой. Такой же милой фотографией поделилась и будущая мама.

"Мы очень тебя ждём, наш маленький ангел", — написала она.

Фолловеры принялись поздравлять супругов со скорым рождением ребёнка.

"Крепкого здоровья всем! Любви и счастья"; "Поздравляем вас! Крепкого здоровья и маленькому ангелочку, которого вы ждёте. Счастья, любви и всего самого хорошего и доброго"; "Поздравляю. Растите здоровенькими"; "Поздравляем вас! Крепкого здоровья вам и маленькому ангелочку, которого вы ждёте", — написали подписчики.

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