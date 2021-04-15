Примадонна отмечает сегодня свой 72-й день рождения.
Максим Галкин приготовил жене сюрприз, организовав торжественную часть вместе с детьми, Лизой и Гарри, которые перед школой ждали маму в гостиной с букетами цветов.
Видео с сюрпризом Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
"Алла, с днём рождения, любимая!" — написал Максим под праздничными кадрами.
Когда Алла Борисовна увидела торт в руках супруга и цветы в руках детей, она с трудом сдержала слёзы.
"Мои радости большие!" — воскликнула Примадонна.
Гарри поздравил маму в стихотворной форме и вручил ей подарок, сделанный своими руками. Также поступила и Лиза.
"Глаз от тебя не могу оторвать, счастья большого хочу пожелать!" — выразительно сказала девочка.
"Загадала желание, чтобы вы долго жили и счастливо! А главное желание — чтобы воцарился мир на земле!" — сказала Алла Борисовна в ответ на трогательные признания членов своей семьи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.