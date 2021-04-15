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Галкин с детьми организовал сюрприз Пугачёвой на её день рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Примадонна отмечает сегодня свой 72-й день рождения.

Галкин с детьми организовал сюрприз Пугачёвой на её день рождения

Максим Галкин приготовил жене сюрприз, организовав торжественную часть вместе с детьми, Лизой и Гарри, которые перед школой ждали маму в гостиной с букетами цветов.

Видео с сюрпризом Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Алла, с днём рождения, любимая!" — написал Максим под праздничными кадрами.

Когда Алла Борисовна увидела торт в руках супруга и цветы в руках детей, она с трудом сдержала слёзы.

"Мои радости большие!" — воскликнула Примадонна.

Гарри поздравил маму в стихотворной форме и вручил ей подарок, сделанный своими руками. Также поступила и Лиза.

"Глаз от тебя не могу оторвать, счастья большого хочу пожелать!" — выразительно сказала девочка.

"Загадала желание, чтобы вы долго жили и счастливо! А главное желание — чтобы воцарился мир на земле!" — сказала Алла Борисовна в ответ на трогательные признания членов своей семьи.

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Лиза и Гарри поздравляют маму Аллу Пугачеву с днем рождения! Лиза и Гарри Галкины
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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