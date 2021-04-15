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Ольга Бузова стала членом жюри КВН

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова написала в Instagram пост, полный ликования. Звезда "Дома-2" выразила свой восторг по поводу того, что её пригласили судить Клуб весёлых и находчивых.

Ольга Бузова стала членом жюри КВН

Поющая ведущая с гордостью отметила, что перед ней рано или поздно открываются все двери.

Звезда ТВ и интернета отметила, что исполнилась её заветная мечта.

"Все мы в детстве смотрели легендарную программу КВН на Первом канале. У нас была традиция в Санкт-Петербурге смотреть это шоу всей семьёй. Мы собирались, смеялись, а на следующий день цитировали шутки из КВН в школе. Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарное зале и увидеть своими глазами это всё", — написала Ольга своём аккаунте.

Голову экс-ведущей "Дома-2" вскружила близость корифеев КВН.

"Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков. Когда он вышел на сцену и объявил начало игры, у меня аж мурашки побежали", — призналась звезда.

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Ольга Бузова вошла в состав жюри КВН
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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