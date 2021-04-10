После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны

22 февраля 2021 не стало актрисы Екатерины Градовой, сыгравшей радистку Кэт в культовом советском фильме "Семнадцать мгновений весны".

Страшная весть о кончине матери застало Марию Миронову, когда она была на Мальдивских островах. Женщина спешно прибыла в Москву, чтобы проводить родительницу в последний путь.

24 февраля с Градовой попрощались. Актриса нашла упокоение на Троекуровском кладбище.

Мария справила поминки по матери, посетила могилу родительницы и организовала поминальный обед.

Через неделю после этого дочка Андрея Миронова с полуторагодовалым сынишкой Федей улетела в Дубай.

Актриса периодически публикует в сторис Instagram видео с отдыха. Мария посещает все заманчивые достопримечательности Объединённых Арабских Эмиратов.

47-летняя Мария в четвертый раз вышла замуж за топ-менеджера российско-японской компании. В сентябре 2019 года Миронова родила сына Фёдора.

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