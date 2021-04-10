22 февраля 2021 не стало актрисы Екатерины Градовой, сыгравшей радистку Кэт в культовом советском фильме "Семнадцать мгновений весны".
Страшная весть о кончине матери застало Марию Миронову, когда она была на Мальдивских островах. Женщина спешно прибыла в Москву, чтобы проводить родительницу в последний путь.
24 февраля с Градовой попрощались. Актриса нашла упокоение на Троекуровском кладбище.
Мария справила поминки по матери, посетила могилу родительницы и организовала поминальный обед.
Через неделю после этого дочка Андрея Миронова с полуторагодовалым сынишкой Федей улетела в Дубай.
Актриса периодически публикует в сторис Instagram видео с отдыха. Мария посещает все заманчивые достопримечательности Объединённых Арабских Эмиратов.
47-летняя Мария в четвертый раз вышла замуж за топ-менеджера российско-японской компании. В сентябре 2019 года Миронова родила сына Фёдора.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Военнослужащие Вооружённых сил Украины массово покидают расположения частей вдоль линии соприкосновения с позициями ополченцев Донбасса.