Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт выступил против повышения тарифов на электроэнергию
Пловчиха Ефимова получит гражданство США, если дадут такую возможность
Матвиенко рассказала про "новое постковидное время"
Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Окружение + ослабление: вице-премьер Украины оценил опасность "СП-2"
В Минсельхозе рассказали, подорожает ли майонез
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
"Греция, а не Турция": Афины напомнили Триполи о соседстве
Коллекторы рассчитали средний срок выхода из долговой ямы

Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу

О своих злоключениях Ольга Бузова рассказала в сторис Instagram.

Она объяснила, что уснула под капельницей. В период отдыха гаджет поющей ведущей "взорвался" от входящих сообщений.

Близкие и поклонники обеспокоились о состоянии Ольги. Бузова поспешила успокоить всех, кто переживает за её здоровье.

"Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль, — пояснила Ольга.

Звезда призналась, что вовремя поняла, что с ней творится что-то неладное, поэтому пригласила специалиста.

После процедуры с капельницей Бузова хорошо выспалась и стала собираться в путь.

Артистка направляется на выступление в Киров.

Бывший бойфренд Ольги Давид Манукян тоже периодически размещает фото и видео в сторис Instagram из больничной койки, провоцируя волнения интернет-публики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова поет в живую БЕЗ ФОНОГРАММЫ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Минсельхозе рассказали, подорожает ли майонез
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
"Греция, а не Турция": Афины напомнили Триполи о соседстве
Коллекторы рассчитали средний срок выхода из долговой ямы
В деле о наследстве Дмитрия Марьянова поставлена точка
Финал "нефтеномики": в Минэнерго предупредили о падении спроса на нефть
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Лия Ахеджакова не стала судиться с бывшим мужем
Пушков: "В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО, как на символ мощи"
"Известия" предупредили о кибератаке на счета россиян
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Василий Амирджанов В России поборются с обнажёнными скульптурами Василий Амирджанов Любовь Степушова Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Деньги
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников