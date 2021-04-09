Звезда "Дома-2" вынуждена была обратиться за медицинской помощью.
О своих злоключениях Ольга Бузова рассказала в сторис Instagram.
Она объяснила, что уснула под капельницей. В период отдыха гаджет поющей ведущей "взорвался" от входящих сообщений.
Близкие и поклонники обеспокоились о состоянии Ольги. Бузова поспешила успокоить всех, кто переживает за её здоровье.
"Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль, — пояснила Ольга.
Звезда призналась, что вовремя поняла, что с ней творится что-то неладное, поэтому пригласила специалиста.
После процедуры с капельницей Бузова хорошо выспалась и стала собираться в путь.
Артистка направляется на выступление в Киров.
Бывший бойфренд Ольги Давид Манукян тоже периодически размещает фото и видео в сторис Instagram из больничной койки, провоцируя волнения интернет-публики.
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