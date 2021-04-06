Netflix и принц Гарри представят сериальное шоу о спорте инвалидов

Netflix заявил о начале работы над документальным многосерийным фильмом, который создан общественной организацией Archewill. Ее учредители – британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Сериал "Сердце непобежденных" расскажет об участниках спортивного мероприятия "Игры непобежденных", которое пройдет в Гааге в 2022 году. Его участники – получившие инвалидность бывшие и действующие военнослужащие. К работе привлечены режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара, известные своим документальным «оскароносным» кинофильмом "Белые каски".

Сюжет будет повествовать о жизни спортсменов и организаторов в период, когда они готовятся к выступлениям.

Ранее сообщалось, что принц Гарри станет директором по влиянию в американской компании BetterUp, которая занимается коучингом.

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