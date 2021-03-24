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Принц Гарри устраивается в коучинговую компанию

Общество

После потери титула его королевского высочества принц Гарри нашел себе "новую" работу. Он стал директором по влиянию в американской компании BetterUp.

Принц Гарри устраивается в коучинговую компанию

Эта организация проводит услуги коучинга и психологической поддержеки. Сам герцог Сассекский полагает, что коучинг предоставляет "безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях".

Что касается реальной деятельности "на новом месте", то ожидается, что принц Гарри будет заниматься самыми разными процессами, включая публичные выступления на темы, связанные с психическим здоровьем. Сейчас BetterUp имеет около 2000 тренеров, предлагающих услуги на 49 языках в 66 странах мира.

А вот супруга принца Меган Маркл берет еще выше. По крайней мере, сейчас в СМИ активно обсуждается возможность ее участия в президентских выборах.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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