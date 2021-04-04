Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи

Спор журналистки и режиссёра продолжается в публичном ключе. Ранее Ксения Анатольевна подготовила целый компромат на маститого кинодеятеля.

Журналистку уязвили обвинения в её адрес со стороны Никиты Михалкова. Он укорял Собчак в том, что ей неизвестны многие факты.

В ответ на это она подготовила настоящее разоблачение, в котором рассказывала о многочисленных объектах недвижимости режиссёра, о строительстве жилого дома в центре Москвы под видом гостиницы. Она говорила о солидных бюджетных средствах, которые выделяются Михалкову для съёмок его фильмов.

Никита Сергеевич ответил Ксении Анатольевне в специальном выпуске передачи "Бесогон ТВ".

"Просто надо поставить точку в наших огнедышащих спорах с госпожой Собчак", — отметил режиссёр.

Ксения с интересом выслушала аргументы кинодеятеля

"В специальном выпуске своей шедевральной передачи Никита Михалков ответил мне, ничего не отвечая. Мастер. От меня был большой список фактов. От него — вы всë врёте, и на этом в общем всë", — посетовала Собчак. "Это нечестно, это нечисто, это враньë. Такое абсолютное враньë", — лаконично ответил Никита Сергеевич своей оппонентке. "Я не я, гостиница не моя. Никита Сергеевич хочет, наконец, поставить точку. И у меня тоже нет никакого желания превращать это в плохой сериал Верещагина. Всë, что я хотела, я уже сказала в прошлом выпуске", — подытожила Собчак.

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