Ирина Шейк свалилась во время дефиле в нижнем белье

Модель не ударила в грязь лицом, потому что её падение получилось на редкость изящным.

Модель российского происхождения Ирина Шейк снялась в рекламном видеоролике.

По сценарию девушка в красивом нижнем белье и в полупрозрачной сорочке уверенно шагает по подиуму, но спотыкается и падает.

Героиня ролика не теряется, моментально поднимается с подиума и продолжает невозмутимое шествие.

Взгляд Ирины как всегда царственен. Ничего не может помешать ей завершить показ.

В рекламе показан главный кошмар всех представительниц модельного бизнеса, которых учат сохранять лицо в любых ситуациях.

"Это было очень эффектно", "Ирина, ты красотка", "Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как течёт вода. Как горит огонь. И как двигается Шайхлисламова в этом видео", "Безупречная красота", — написали фанаты 35-летней модели под видео в Instagram.

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