Модель не ударила в грязь лицом, потому что её падение получилось на редкость изящным.
Модель российского происхождения Ирина Шейк снялась в рекламном видеоролике.
По сценарию девушка в красивом нижнем белье и в полупрозрачной сорочке уверенно шагает по подиуму, но спотыкается и падает.
Героиня ролика не теряется, моментально поднимается с подиума и продолжает невозмутимое шествие.
Взгляд Ирины как всегда царственен. Ничего не может помешать ей завершить показ.
В рекламе показан главный кошмар всех представительниц модельного бизнеса, которых учат сохранять лицо в любых ситуациях.
"Это было очень эффектно",
"Ирина, ты красотка",
"Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как течёт вода. Как горит огонь. И как двигается Шайхлисламова в этом видео",
"Безупречная красота", — написали фанаты 35-летней модели под видео в Instagram.
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