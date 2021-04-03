Фанаты отговаривают Яну Кошкину заводить роман с Батрутдиновым

Актрису предостерегли от отношений с закоренелым холостяком.

Поводом для беспокойства поклонников Яны Кошкиной стал снимок. который она опубликовала в Instagram.

На фото одна из самых обворожительных актрис страны запечатлена в обнимку с комиком Тимуром Батрутдиновым. Парочка страстно смотрит друг на друга, их лица почти соприкасаются.

Звёзды снялись вместе на дне рождения режиссёра Марюса Вайсберга.

Яны привлекла внимание ретро-образом, явившись на праздник в алом платье и с перьями на голове.

Поклонники артистки не советуют ей связываться с легкомысленным резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, который знаменит своим непостоянством в отношениях с женщинами.

Подписчики не одобрили выбор Яны.

"Беги, Яна, от этого ловеласа-неудачника! Даже с Бузовой у него не вышло!"; "Уж лучше Харламов"; "Батр, не трогай Яночку!"; "Татарин, отстань от девочки", — комментируют фото интернет-пользователи.

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