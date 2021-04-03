Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Олеся Железняк рассказала, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"
Юлия Высоцкая раскритиковала российских женщин
Иосиф Пригожин рассказал о негативной стороне богатства
Заключённые рассказали о поведении Навального в тюрьме
Жорин подверг сомнению официальную версию смерти Легкоступовой
Манукян угодил в больницу после "разоблачения" его романа с помощницей
"Непьеса на двоих": Башаров и Захарова о любви, изменах и одиночестве
Прокуратура проверит подозрительных опекунов Зайцева
Иеромонах Фотий объяснил, почему Моргенштерн невнятно поёт

Фанаты отговаривают Яну Кошкину заводить роман с Батрутдиновым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актрису предостерегли от отношений с закоренелым холостяком.

Фанаты отговаривают Яну Кошкину заводить роман с Батрутдиновым

Поводом для беспокойства поклонников Яны Кошкиной стал снимок. который она опубликовала в Instagram.

На фото одна из самых обворожительных актрис страны запечатлена в обнимку с комиком Тимуром Батрутдиновым. Парочка страстно смотрит друг на друга, их лица почти соприкасаются.

Звёзды снялись вместе на дне рождения режиссёра Марюса Вайсберга.

Яны привлекла внимание ретро-образом, явившись на праздник в алом платье и с перьями на голове.

Поклонники артистки не советуют ей связываться с легкомысленным резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, который знаменит своим непостоянством в отношениях с женщинами.

Подписчики не одобрили выбор Яны.

"Беги, Яна, от этого ловеласа-неудачника! Даже с Бузовой у него не вышло!";

"Уж лучше Харламов";

"Батр, не трогай Яночку!";

"Татарин, отстань от девочки", — комментируют фото интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Неожиданная гостья на шоу «Голос»! Яна Кошкина «Шопен» - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 6
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Фанаты отговаривают Яну Кошкину заводить роман с Батрутдиновым
Эксперт усомнился в достоверности подписей вдовы Баталова
Косачёв предложил свой ответ на украинские санкции
Воображением и целебной водой: Куклачёв рассказал, как боролся с COVID
Олеся Железняк рассказала, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"
Юлия Высоцкая раскритиковала российских женщин
Иосиф Пригожин рассказал о негативной стороне богатства
Заключённые рассказали о поведении Навального в тюрьме
Жорин подверг сомнению официальную версию смерти Легкоступовой
Манукян угодил в больницу после "разоблачения" его романа с помощницей
Популярное
Новости Украины
Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?

Путин готовит Байдену ответ в Донбассе за оскорбление, считают аналитики в США.  Российские думают, что Байден делает всё, чтобы остановить "СП-2".

Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?
В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО
Новости Украины
В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО
Политика. Новости и аналитика
На слова Лаврова о "дне" в отношениях США и РФ ответили из Госдепа
Военные новости
Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрёл" облик
Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Боеготовность на максимум: войска США в Европе "насторожились" из-за РФ
Мир. Новости мира
Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты
Названы четыре привычки, отказ от которых продлит жизнь
Здоровье и профилактика
Названы четыре привычки, отказ от которых продлит жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников