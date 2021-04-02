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Познер вспомнил, как едва не стал жертвой алкогольной зависимости

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Журналист признался, что в его жизни были тяжёлые времена, когда он топил горе в бутылке.

Познер вспомнил, как едва не стал жертвой алкогольной зависимости

Владимир Владимирович с ужасом вспоминает 1977 год. Тогда он испытывал проблемы в карьере. Трудности ему казались непреодолимыми.

"Мне отказали в выезде за границу, хотя было обещано, но в очередной раз меня "зарубили". Я очень долго терпел и ждал, но силы мне изменили. Я пил полгода. Это нельзя назвать запоем, я не был алкоголиком, а просто много пил, чтобы не думать. При этом я много работал. К жизни меня вернул здравый смысл. Я понимал, что надо брать себя в руки и продолжать бороться", — рассказал Познер в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Публицист подозревает, что грешил и из-за кончины любимого отца, который умер от онкологии.

"Его не стало в самолёте. Заболел в Париже. У него была лейкемия. В Москве для него была готова палата и всё такое прочее. Но, к счастью, он умер в воздухе, потому что спасти его было нельзя. Папа бы только мучился", — отметил Владимир Познер.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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