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Жена экс-бойфренда Бузовой потребовала не называть мужа альфонсом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой выбрал себе в жёны интеллектуалку с модельной внешностью.

Жена экс-бойфренда Бузовой потребовала не называть мужа альфонсом

С Денисом Лебедевым Ольгу Бузуову связывали непродолжительные отношения. Пара познакомилась на проекте "Замуж за Бузову", однако общение молодых людей за пределами шоу не заладилось. Ольга рассталась с Лебедевым, обвинив его в попытке пропиариться за её счёт.

Несостоявшийся жених звезды "Дома-2" бизнесмен Денис Лебедев рассказал о своём браке в Instagram.

Он в восторге от своей супруги Екатерины Пановой, которая училась в Пограничном институте ФСБ России и занимается нотариальной практикой в Москве.

Панова решила поставить на место любителей давать советы в Сети незнакомым людям. Она призвала прекратить называть её жертвой.

"Меня запачкать у вас не получится, у меня пластичная психика и мозг, укреплённый хорошим образованием, и не затуманен препаратами, на моём лице нет приклеенных ресниц, как и нет следов алкогольной интоксикации. В глубине моей души закопан клад и имя ему — достоинство! Денис — не альфонс (хватит смотреть телевизор), но если бы был альфонсом, стоил бы каждой потраченной деньги. Не возводите меня в ранг мученицы… Не будите мою цыганскую кровь!" — написала Екатерина под снимком с супругом.

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