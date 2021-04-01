О желании завести еще одного ребенка заявила 67-летняя певица, шансонье Любовь Успенская. С этой целью она не против сделать процедуру ЭКО или обратиться за помощью к суррогатной матери.
"Я может, еще стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что — рыжая?" — вопросила корреспондента "Комсомольской правды" Успенская.
У Успенской есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, с которой она долго не могла найти общий язык. В итоге та уехала в США к отцу, приняв перед этим участие в ток-шоу, где обвинила звездную мать в насилии. Но, видимо, на расстоянии отношения выровнялись — по крайней мере, так утверждает в своих соцсетях Успенская.
Тем временем четвёртый по счёту и самый продолжительный по времени брак Любови Успенской подошёл к финишной черте. Она сетует на то, что супруг долго живет за ее счет.
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