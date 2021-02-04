Успенская объяснила, почему разводится после 33 лет брака

Королева русского шансона уверена, что именно пандемия раскрыла ей глаза на крах её отношений с мужем.

Четвёртый по счёту и самый продолжительный по времени брак Любови Успенской подошёл к финишной черте.

Певица уверена, что её отношения с супругом Александром Плаксиным давно были лишь формальностью. Муж проживал в Америке, а она — в России.

Певица сетует на то, что супруг долгое время живёт за её счёт.

"Была бы я немножко поумнее, когда выходила замуж 30 лет назад, я бы еще и брачный контракт подписала", — сказала Успенская.

События в мире повлияли на то, чтобы певица пересмотрела свои взгляды на жизнь.

"Надо просто от себя, надо убирать это от себя, поменьше об этом думать. А думать только о хорошем... Жили и неплохо жили, и использовали, а когда началось это все, маски сняли, и я увидела, время было увидеть. Слава богу, избавилась от всей грязи", — поделилась Успенская в передаче "Светская хроника" Пятого канала.

Главная причина развода состоит в другом. По мнению исполнительницы, именно муж виноват в том, что их общая дочь Татьяна Плаксина страдает наркотической зависимостью. Супруг якобы хотел завоевать расположение Татьяны, поэтому доставал для неё запрещённые вещества.