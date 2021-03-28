Анастасия Волочкова чуть не стала мамой во второй раз

В эфире программы "Секрет на миллион" Анастасия Волочкова призналась, что оборвала жизнь своего неродившегося ребенка. Этот поступок она совершила, будучи еще супругой Игоря Вдовина.

"Я не хотела второго ребенка. Мы уже тогда с Игорем Вдовиным жили не очень хорошо. Я понимала, что у меня есть дочь, что я всю семью тяну на себе, а этот человек никогда не будет для меня опорой", — прокомментировала свои действия балерина.

В это время ее дочке Ариадне было 5 лет. Поддержку Анастасия нашла у своей мамы. Потеряв много крови, она готовилась к худшему.

"Когда закончилась операция, то маме сказали, что у меня сильное кровотечение. Они сами нашли мне достойную палату. Когда очнулась и увидела капельницу и маму с молитвенником над головой, то мне легче было умереть. Да, я взяла грех, но я спасала душу неродившегося ребенка, я не хотела мучений для него", — призналась Волочкова.

На тот момент еще не бывший супруг не предпринял никаких действий, чтобы помочь ей. Балерина и сейчас находится в сложных отношениях с отцом своей дочери.