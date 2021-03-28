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Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Почти 9 лет назад в больнице умер актер Игорь Кваша. О последних днях его жизни рассказал сын Владимир.

Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста

Наследник артиста признается, что вся семья тяжело перенесла эту потерю. Никто и не предполагал, что гнойный бронхит вызовет осложнения, с которыми организм 79-летнего Игоря Кваши не справится.

"Виделись с ним за два дня до его ухода. Я уезжал в Германию и заехал к нему в больницу, где он лежал на плановом лечении. Папа был абсолютно нормальным, мы фильм какой-то посмотрели. Никто не подозревал, что он не выйдет из больницы", — рассказал Владимир Игоревич.

Здоровье артиста было подорвано проблемами с легкими. Ситуацию осложняла тяга Игоря Кваши к курению, от которого он не мог отказаться полностью. Его уход тяжело отразился на жизни жены и сына.

"Мама его очень любила, он был целью ее жизни, он был для нее значимым. Хотя у нее, как у врача, было много друзей, поклонников, ей с утра до ночи звонили с просьбами и советами. Она всех лечила, помогала, спасала. Но папа был для нее главным в жизни", — с грустью признался Владимир Кваша.

 

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Автор: Елена Былкина
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