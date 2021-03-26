Телеведущий рассказал о прибавлении в семье в своём Instagram.
Гражданский супруг Жанны Фриске после смерти певицы воспитывает их общего сына Платона.
Дмитрий Шепелев уже устроил свою личную жизнь, воссоединившись с женщиной по имени Екатерина Тулупова. У возлюбленной телеведущего есть дочка от первого брака.
Новорождённый малыш станет третьим ребёнком в новой семье Шепелева. Ранее шоумен уже размышлял на тему своей будущей многодетности. Ведущий удивлялся, как меняются его приоритеты со временем.
На фото, которое Дмитрий разместил в Instagram, он счастливо улыбается, держа в руках свёрток с младенцем. Эмоции новоиспечённого отца очень яркие. На глаза у шоумена даже наворачиваются слёзы счастья.
"Добро пожаловать!" — написал Шепелев под снимком.
Известно, что возлюбленная ведущего рожала своего второго ребёнка в одной из элитных клиник Москвы — "Лапино". Пол и имя малыша пока не раскрываются.
В своём микроблоге Шепелев принимает многочисленные поздравления фолловеров.
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