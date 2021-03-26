У Дмитрия Шепелева родился ребёнок

Телеведущий рассказал о прибавлении в семье в своём Instagram.

Гражданский супруг Жанны Фриске после смерти певицы воспитывает их общего сына Платона.

Дмитрий Шепелев уже устроил свою личную жизнь, воссоединившись с женщиной по имени Екатерина Тулупова. У возлюбленной телеведущего есть дочка от первого брака.

Новорождённый малыш станет третьим ребёнком в новой семье Шепелева. Ранее шоумен уже размышлял на тему своей будущей многодетности. Ведущий удивлялся, как меняются его приоритеты со временем.

На фото, которое Дмитрий разместил в Instagram, он счастливо улыбается, держа в руках свёрток с младенцем. Эмоции новоиспечённого отца очень яркие. На глаза у шоумена даже наворачиваются слёзы счастья.

"Добро пожаловать!" — написал Шепелев под снимком.

Известно, что возлюбленная ведущего рожала своего второго ребёнка в одной из элитных клиник Москвы — "Лапино". Пол и имя малыша пока не раскрываются.

В своём микроблоге Шепелев принимает многочисленные поздравления фолловеров.