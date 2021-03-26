Моргенштерн попался на плагиате: придётся заплатить

Правосудие встало на защиту авторских прав шоумена Олега Лихачёва.

Именно Олег Лихачёв является автором песни, которая широко тиражируется в Сети. В композиции речь идёт о достижениях и отличных личных качествах президента РФ Владимира Путина.

Эту песню облюбовал и Моргенштерн. Он стал незаконно использовать её в своей деятельности.

Лихачёв в своём иске требовал, чтобы Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, не использовал данную композицию. Автор песни также настаивал на компенсации в размере трёхсот тысяч рублей.

Кировский районный суд Уфы усмотрел в действиях исполнителя нарушение авторских прав и частично удовлетворил требования истца.

"Суд признаёт незаконным использование Моргенштерном песни Лихачёва "Владимир Путин — молодец" и взыскивает в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запрещает использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", — цитирует слова судьи корреспондент РИА "Новости".

Суд, однако, не согласился с требованием истца, который настаивал на том, чтобы Моргенштерн принёс ему публичные извинения.