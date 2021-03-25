Ефим Шифрин назвал размер своей пенсии

Юморист не может себе простить, что не послушал в своё время совет мудрых людей и не стал ходатайствовать о присвоении звания народного артиста.

Сегодня, 25 марта, артисту исполняется 65 лет. Звезда эстрады признался, что его пенсия составляет всего тринадцать тысяч рублей. Шифрин продолжает сценическую работу, поэтому его пенсия урезана.

Всё, что перечисляет артисту государство, он, по собственному признанию, хранит на книжке, не сильно надеясь на эти скудные выплаты.

"Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно", — отметил Шифрин в интервью журналу "СтарХит".

Шифрин понимает, что если бы он имел звание народного артиста России, то его пенсия увеличилась бы на 30 тысяч рублей.

Юморист признаётся, что раньше воспринимал всевозможные государственные привилегии, как пережитки социалистического прошлого. Он вспоминает, что в Театре Эстрады ему рекомендовали собирать документы для получения высокого звания, но он не послушал опытных товарищей.

Сейчас артист осознал, что мыслил в корне неправильно.