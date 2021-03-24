Ксения Собчак объяснила, зачем сняла фильм о "скопинском маньяке"

Журналистка отметила, что хороший журналист не упустит случая взять интервью даже у Гитлера.

О том, что Ксения Собчак сделала "героем" своего документального фильма Виктора Мохова, "скопинского маньяка", стало известно задолго до того, как она сама об этом рассказала.

В Сети появился снимок, на котором Собчак якобы встречается в ресторане с Виктором Моховым. Сама журналистка уверила, что в заведении общепита встречалась не с Моховым, а со следователем, который вёл дело маньяка.

Собчак предчувствует, что её фильм вызовет общественное осуждение. Она посоветовала публике не морализаторствовать и не изображать обеспокоенную добродетель.

"Я наперёд знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев — "зачем вообще давать слово маньякам?”. Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что. Ведь когда замечательная журналистка Саша Сулим сделала интервью с ангарским маньяком для "Редакции", никто не критиковал эту работу и не писал: как же можно говорить с убийцей? Но что позволено Сулим, не позволено Собчак. Люблю двойные стандарты моих критиков", — написала Собчак в своём Instagram.

Ксения Анатольевна объяснила, что журналисты должны исследовать границы добра и зла. Светская львица предложила всем поборникам нравственности ополчиться и на художественные фильмы, в которых рассказывается о маньяках.

Журналистка уверена, что снимать фильм о маньяке вовсе не значит восхищаться им.

"Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера. Всё, что я сейчас говорю, не имеет прямого отношения к фильму и темам, которые в нём затрагиваются. И это не сугубо профессиональный журналистский вопрос: должен ли автор предоставлять слово преступнику?" — отметила Ксения.