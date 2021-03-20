Игорь Крутой рассказал о тяжёлой судьбе Валерия Леонтьева

19 марта "вечному любовнику и вечному злодею-серцееду" исполнился 71 год.

Игорь Крутой объяснил, что образ Леонтьева как баловня судьбы весьма обманчив.

В день рождения друга композитор посвятил Леонтьеву объёмный пост в Instagram.

"Он не только Народный артист, он — Народный любимец и совершенно особняком от всех стоящая Личность, Артист, Человек… Наверное, у всех складывается впечатление лёгкости и удачливости жизни и карьеры Валеры, подобно его лёгкости на сцене… Но это далеко не так. Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда моё сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребёнком…", — написал Крутой в своём микроблоге.

Игорь Крутой объяснил, что слава и всенародная любовь уравновешивают все беды, которые довелось испытать Леонтьеву.

"То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, что пришлось пройти на своём жизненном пути моему Другу и гениальному Артисту Валерию Леонтьеву!" — написал Игорь Яковлевич.

Леонтьев поспешил ответить.

"Спасибо за умение понимать и сопереживать", — написал под постом певец.