Шестого ребёнка исполнителю подарит его супруга Альбина Джанабаева.
О своём интересном положении Альбина сообщила, опубликовав в Instagram фотографию, на которой она запечатлена на большом сроке беременности.
"В ожидании", — лаконично подписала снимок певица.
41-летняя исполнительница попросила публику повременить с поздравлениями, дождавшись момента, когда малыш появится на свет. Пол малыша Альбина тоже пока не раскрывает.
Скорое прибавление в семье прокомментировал также Валерий Меладзе.
Артист объяснил, что все его творческие заслуги не идут ни в какое сравнение с ценностью отцовства. У Меладзе есть трое взрослых дочерей от первого брака. Двое сыновей ему родила Джанабаева. Самому младшему ребёнку звёздной пары всего шесть лет.
"Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул", — отметил 55-летний исполнитель в Instagram.
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