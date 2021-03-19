Валерий Меладзе с юмором высказался о скором отцовстве

Шестого ребёнка исполнителю подарит его супруга Альбина Джанабаева.

О своём интересном положении Альбина сообщила, опубликовав в Instagram фотографию, на которой она запечатлена на большом сроке беременности.

"В ожидании", — лаконично подписала снимок певица.

41-летняя исполнительница попросила публику повременить с поздравлениями, дождавшись момента, когда малыш появится на свет. Пол малыша Альбина тоже пока не раскрывает.

Скорое прибавление в семье прокомментировал также Валерий Меладзе.

Артист объяснил, что все его творческие заслуги не идут ни в какое сравнение с ценностью отцовства. У Меладзе есть трое взрослых дочерей от первого брака. Двое сыновей ему родила Джанабаева. Самому младшему ребёнку звёздной пары всего шесть лет.

"Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул", — отметил 55-летний исполнитель в Instagram.