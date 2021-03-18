Настю Ивлееву уличили в езде без водительского удостоверения

Ведущую передачи "Орёл и решка" задерживать на дороге долго не стали, несмотря на правонарушение.

Эту историю Настя Ивлеева рассказала своим подписчикам в Instagram.

Популярный блогер отметила, что проблемы возникли из-за того, что у неё несколько автомобилей, поэтому она забывает перекладывать водительское удостоверение из одной машины в другую.

"Я забыла права, это нормальная практика, я блондинка. У меня три машины, я не кладу права в одну из машин, в бардачок", — рассказала звезда ТВ и интернета в сторис.

Сотрудник ДПС объяснил, что она не может передвигаться на авто без прав, поэтому должен приехать человек, который поможет ей добраться до дома.

Инспектор скоро отпустил блогера. Возможно, сотрудник ДПС был благодушен, так как узнал Ивлееву.