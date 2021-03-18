Певец уверил, что не испугался, так как ему и раньше приходилось слышать выстрелы.
Обычное выступление закончилось для Валерия Меладзе экстремально.
Певцу повезло, что потасовка с применением оружия на дне рождения бизнесмена началась в тот момент, когда он находился в гримёрке. Исполнитель готовился выйти на сцену, однако его предупредили об опасности.
"Я пошёл в свою гримёрную. И в какой-то момент я удивился. В нашу гримёрную зашли девчонки и забились в угол. Я удивился немножко, обычно не смешивают женскую и мужскую гримёрные. Было видно, что они были не совсем спокойны", — рассказал Валерий Шотаевич в интервью "Московскому комсомольцу".
Исполнитель не рискнул выходить из гримёрки и дождался того момента, когда конфликт, который закончился ранением семерых человек, удалось нейтрализовать.
"Пришли ещё люди и спросили: «А чего вы сидите здесь? Уже все разошлись». Я понял что мероприятие больше продолжаться не будет. Гости ушли через пожарный выход, и мы вместе с ними", — рассказал певец.
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