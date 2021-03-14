Ведущая "Орла и решки" обратилась под фото к родителям с просьбой не падать в обморок.
Регина Тодоренко разместила в Instagram фотографию, на которой запечатлена девушка, поразительно похожая на неё.
Красотка одета в откровенный наряд с открытой грудью. Девушка держит в руках тонкую рапиру.
"Мам, Пап, не падайте в обморок", — подписала снимок Регина.
Подписчики действительно поверили, что телеведущая позволила себе сняться в столь откровенной фотосессии.
"Я испугалась пока не прочитала (неужели похожа), жизнь твоя пролетала за секунду! Подумала зачеммм ты их показываешь всем", — написали фолловеры под провокативным снимком.
Оказалось, что на снимке изображена модель из прошлого. Снимок датируется 1986 годом.
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