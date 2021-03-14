Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Спутником V" привились военные из 50 стран
Фальшивые купюры продаются в интернете
По мнению эксперта, у переедания психологические проблемы
Как Варлей и Зацепин поспорили из-за "Песни про медведей"
Повышение цен на продукты отразилось на экономии салфеток в общепите
Оперштаб выявил регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19
Мишустин поздравил с днём рождения Ольгу Яковлеву
Юрий Шатунов признался, что любит выпить
Российская лыжница Ступак взяла бронзу в последней гонке Кубка мира

Тодоренко нашла своего бесстыжего двойника из прошлого

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая "Орла и решки" обратилась под фото к родителям с просьбой не падать в обморок.

Регина Тодоренко разместила в Instagram фотографию, на которой запечатлена девушка, поразительно похожая на неё.

Красотка одета в откровенный наряд с открытой грудью. Девушка держит в руках тонкую рапиру.

"Мам, Пап, не падайте в обморок", — подписала снимок Регина.

Подписчики действительно поверили, что телеведущая позволила себе сняться в столь откровенной фотосессии.

"Я испугалась пока не прочитала (неужели похожа), жизнь твоя пролетала за секунду! Подумала зачеммм ты их показываешь всем", — написали фолловеры под провокативным снимком.

Оказалось, что на снимке изображена модель из прошлого. Снимок датируется 1986 годом. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Сколько зарабатывает звёздный астролог Василиса Володина?
Фальшивые купюры продаются в интернете
По мнению эксперта, у переедания психологические проблемы
Тодоренко нашла своего бесстыжего двойника из прошлого
Как Варлей и Зацепин поспорили из-за "Песни про медведей"
Повышение цен на продукты отразилось на экономии салфеток в общепите
После смерти сына Раису Рязанову приютили чужие люди
Оперштаб выявил регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19
Мишустин поздравил с днём рождения Ольгу Яковлеву
Юрий Шатунов признался, что любит выпить
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"

Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.

Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"
Стас Садальский показал подлинную фигуру Анфисы Чеховой
Российский шоу-бизнес
Стас Садальский показал подлинную фигуру Анфисы Чеховой
Наука и техника
Астрофизики охладили пыл Илона Маска по освоению Марса
Новости Украины
Украина хочет втянуть США в конфликт на Донбассе. Иначе - война!
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Евгений Петросян опубликовал фото с сыном Ваганом
Зарубежный
Меган Маркл в интервью соврала Опре Уинфри о свадьбе с Гарри
Больная бродячая собака обратилась за помощью к ветеринарам
Домашние животные
Больная бродячая собака обратилась за помощью к ветеринарам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников