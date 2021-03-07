Ольга Бузова сообщила, что шоу "Дом-2" вернётся на телеэкраны. По её словам, скоро в Москве начнутся кастинги.
Об этом стало известно из-за Instagram журнала Dom2magazine.
"Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается!" — заявила Бузова в видео.
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