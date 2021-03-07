Бузова заявила о возвращении "Дома-2"

Ольга Бузова сообщила, что шоу "Дом-2" вернётся на телеэкраны. По её словам, скоро в Москве начнутся кастинги.

Об этом стало известно из-за Instagram журнала Dom2magazine.

"Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается!" — заявила Бузова в видео.