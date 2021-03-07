Сергей Сафронов лечится от рака в обычной государственной больнице

Иллюзионист борется с раком лимфатической системы.

Сергей Сафронов проходит курсы химеотерапии, которые очень тяжело влияют на его самочувствие.

Свои ощущения после процедур шоумен сравнил с тяжёлыми последствиями похмелья.

Экс-ведущий "Битвы экстрассенсов" лечится в Боткинской больнице.

"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех", — передаёт слова иллюзиониста "СтарХит".

Артист в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" объяснил, что ведёт себя скромно, не добиваясь каких-то особенных привилегий.

Сергей уверил, что ему также приходится отстаивать очереди, как и другим пациентам.