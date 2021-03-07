Иллюзионист борется с раком лимфатической системы.
Сергей Сафронов проходит курсы химеотерапии, которые очень тяжело влияют на его самочувствие.
Свои ощущения после процедур шоумен сравнил с тяжёлыми последствиями похмелья.
Экс-ведущий "Битвы экстрассенсов" лечится в Боткинской больнице.
"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех", — передаёт слова иллюзиониста "СтарХит".
Артист в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" объяснил, что ведёт себя скромно, не добиваясь каких-то особенных привилегий.
Сергей уверил, что ему также приходится отстаивать очереди, как и другим пациентам.
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