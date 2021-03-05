Комиссия Первого канала отобрала нескольких кандидатов, один из которых представит Россию на престижном песенном конкурсе Европы.
В 2020 году группа Little Big не смогла поехать на "Евровидение" из-за пандемии COVID-19. Это расстроило российских зрителей, так как музыкальному коллективу прочили победу.
В этому году Илья Прусикин со своей командой снова поборется за право выступить на масштабном конкурсе.
Наравне с эпатажной группой на суд зрительского голосования будут представлены композиции в исполнении Niletto, #2Маши, Антона Беляева, Моргенштерна и Егора Крида.
Ранее сообщалось, что представители группы Little Big находились в поиске подходящего материала.
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