Эрнст допустил Little Big до конкурсного отбора на "Евровидение-2021"

Комиссия Первого канала отобрала нескольких кандидатов, один из которых представит Россию на престижном песенном конкурсе Европы.

В 2020 году группа Little Big не смогла поехать на "Евровидение" из-за пандемии COVID-19. Это расстроило российских зрителей, так как музыкальному коллективу прочили победу.

В этому году Илья Прусикин со своей командой снова поборется за право выступить на масштабном конкурсе.

Наравне с эпатажной группой на суд зрительского голосования будут представлены композиции в исполнении Niletto, #2Маши, Антона Беляева, Моргенштерна и Егора Крида.

Ранее сообщалось, что представители группы Little Big находились в поиске подходящего материала.