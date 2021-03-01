По предварительной версии, причиной смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Представители полиции подтвердили информацию о том, что признаков насильственной смерти на теле певицы не обнаружено.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.