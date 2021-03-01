Стала известна возможная причина смерти экс-участницы Little Big

По предварительной версии, причиной смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Представители полиции подтвердили информацию о том, что признаков насильственной смерти на теле певицы не обнаружено.