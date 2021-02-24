Дмитрий Нагиев опубликовал своё фото с немолодой женщиной

Шоумен опубликовал в Instagram снимок, который вызвал много вопросов у подписчиков.

Самый сексуальный мужчина страны Дмитрий Нагиев запечатлён на фото с женщиной в зелёном купальнике. Дама уткнулась в грудь ведущему. В глаза публике бросилась обнажённая пятая точка таинственной незнакомки.

"Голос 60+" не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет", — подписал загадочное фото Нагиев.

Подписчики поняли, что женщина, утопающая в объятиях артиста, не юная, однако не все поверили в то, что даме с хорошей фигурой больше шестидесяти лет.

Ранее Нагиев признавался, что восхищается женщинами за сорок.

"С возрастом я всё больше ценю женщин, которым за сорок. Этому много причин. Например, 40-летняя женщина никогда не разбудит тебя среди ночи, чтобы спросить: "О чём ты думаешь?". Ей пофиг, о чём ты думаешь! Если 40-летней женщине влом смотреть с тобой спорт по телевизору, она не будет сидеть и ныть по этому поводу. Она пойдёт и будет заниматься тем, чем хочет — обычно чем-то куда более интересным! Очень немногих женщин такого возраста интересует твоё мнение о ней или о том, что она делает. 40-летние женщины обладают чувством собственного достоинства и абсолютной уверенности в себе! Они вряд ли закатят тебе истерику в общественном месте", — размышлял над преимуществами зрелых дам Нагиев.

Подписчики не упустили случая поострить.

"Вот из-за таких, как вы, пенсионный возраст и подняли", — написали фолловеры.