Солистка группы Little Big Софья Таюрская заявила, что в скором времени выйдет замуж. Избранником певицы стал блогер Эльдар Джарахов. В Instagram она опубликовала фото с обручальным кольцом.
Ранее Таюрской приписывали роман с коллегой по музыкальной группе Ильей Прусикиным.
"Люди ведут себя, как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум, потому что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять, пишите мне в директ", - заявляла тогда певица.
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