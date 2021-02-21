Софья Таюрская из Little Big выходит замуж

Солистка группы Little Big Софья Таюрская заявила, что в скором времени выйдет замуж. Избранником певицы стал блогер Эльдар Джарахов. В Instagram она опубликовала фото с обручальным кольцом.

Ранее Таюрской приписывали роман с коллегой по музыкальной группе Ильей Прусикиным.

"Люди ведут себя, как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум, потому что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять, пишите мне в директ", - заявляла тогда певица.