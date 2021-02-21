Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ЛНР сообщают о прибытии тяжёлого вооружения в Донбасс
Тихановская признала поражение в борьбе за власть в Белоруссии
Белоруссия закупит у России партию автоматов АК-12
ЧМ по биатлону в Поклюке завершается двумя масс-стартами
Скончался спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов
Трамп впервые выступит публично после ухода с поста президента
Куницын назвал сильные стороны Медведева перед матчем с Джоковичем
Михаил Ефремов покинул московское СИЗО
Баста обвинил Лободу в том, что у неё нет сердца

Софья Таюрская из Little Big выходит замуж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солистка группы Little Big Софья Таюрская заявила, что в скором времени выйдет замуж. Избранником певицы стал блогер Эльдар Джарахов. В Instagram она опубликовала фото с обручальным кольцом.

Ранее Таюрской приписывали роман с коллегой по музыкальной группе Ильей Прусикиным.

"Люди ведут себя, как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум, потому что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять, пишите мне в директ", - заявляла тогда певица.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
В ЛНР сообщают о прибытии тяжёлого вооружения в Донбасс
Виктория Боня не исключила, что может стать депутатом
Тихановская признала поражение в борьбе за власть в Белоруссии
Дочь Заворотнюк призналась, что её мать тяжело больна
Белоруссия закупит у России партию автоматов АК-12
ЧМ по биатлону в Поклюке завершается двумя масс-стартами
Скончался спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов
Трамп впервые выступит публично после ухода с поста президента
Куницын назвал сильные стороны Медведева перед матчем с Джоковичем
Ольге Рапунцель не понравилась квартира, которую она получила бесплатно
Популярное
Новости Украины
Эксперт рассказал, как Путин ответит на санкции против Медведчука

Украина увидит ответ Владимира Путина за санкции против Виктора Медведчука по ценникам на топливо, потере доходов в России и, возможно, Донбасса.

Эксперт рассказал, как Путин ответит на санкции против Медведчука
Навальный: проиграл два уголовных дела и "поднял с пола" третье
Общество
Навальный: проиграл два уголовных дела и "поднял с пола" третье
Биатлон
Стали известны составы всех команд на эстафетные гонки ЧМ по биатлону
Мир. Новости мира
Президент Сербии объяснил, почему выберет китайскую вакцину
Василий Амирджанов Разгон демонстраций посчитали "уроком мужества" Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Вдова Андрея Мягкова не смогла попрощаться с мужем
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин предположил, что Навальный работает на Путина
"Мы не папуасы": Киев обиделся на МВФ из-за пресс-релиза
Мир. Новости мира
"Мы не папуасы": Киев обиделся на МВФ из-за пресс-релиза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников