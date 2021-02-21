Ольга Бузова заявил, что знает насколько важна победа для Давида Манукяна в "Танцах со звёздами".

Певица пожелала своему бывшему возлюбленному победы на проекте, если это сделает его счастливым.

"Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, знаю, как ему важна победа в "Танцах" и… если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Я не буду призывать… Это ваш выбор, просто он действительно профессионал, крутой танцор и Давид заслуживает и достоин этой победы. Я надеюсь, что ты будешь счастлив", — рассказала артистка.