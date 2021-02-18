Исполнитель с размахом отметил свой шестидесятилетний юбилей.
Солидный возраст заставил Сергея Пенкина задуматься о продолжении рода.
Певец на своей вечеринке, посвящённой 60-летию, в беседе с журналистами вспомнил, что у него где-то есть ребёнок, который уже должен быть взрослым.
"Его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос" в 80-е", — рассказал Пенкин.
Поздравить артиста с юбилеем пришли коллеги по шоу-бизнесу — Эвелина Блёданс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина и другие.
Слухи о том, что у Сергея Пенкина — конфликт с Пугачёвой, не подтвердились.
Примадонна с супругом Максимом Галкиным поздравила Пенкина с помощью аудиосообщения.
"Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Главное, чтобы ты был здоров. Ты прекрасный человек, я это знаю. Прекрасный артист!" — сказала Пугачёва в своём поздравлении.
Григорий Лепс посетить мероприятие не смог, но прислал несколько ящиков спиртосодержащего напитка.
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