Сергей Пенкин вспомнил о внебрачном ребёнке спустя годы

Исполнитель с размахом отметил свой шестидесятилетний юбилей.

Солидный возраст заставил Сергея Пенкина задуматься о продолжении рода.

Певец на своей вечеринке, посвящённой 60-летию, в беседе с журналистами вспомнил, что у него где-то есть ребёнок, который уже должен быть взрослым.

"Его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос" в 80-е", — рассказал Пенкин.

Поздравить артиста с юбилеем пришли коллеги по шоу-бизнесу — Эвелина Блёданс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина и другие.

Слухи о том, что у Сергея Пенкина — конфликт с Пугачёвой, не подтвердились.

Примадонна с супругом Максимом Галкиным поздравила Пенкина с помощью аудиосообщения.

"Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Главное, чтобы ты был здоров. Ты прекрасный человек, я это знаю. Прекрасный артист!" — сказала Пугачёва в своём поздравлении.

Григорий Лепс посетить мероприятие не смог, но прислал несколько ящиков спиртосодержащего напитка.