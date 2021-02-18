Дрессировщик кошек видел многочисленные примеры того, как в звездных семьях возникают имущественные конфликты, и попытался отвести от своей семьи подобную перспективу.
Известный клоун, работающий с кошками, решил пресечь на корню все возможные недоразумения по поводу наследства, поэтому благоразумно составил завещание.
"У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…" — рассказал 71-летний артист в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
У Юрия Куклачева и его супруги Елены, с которой они отметили золотую свадьбу, три наследника: сыновья Владимир и Дмитрий и дочь Екатерина.
Все отпрыски пошли по стопам отца и работают со знаменитым папой в его театре кошек.
Сыновьям удалось перенять искусство дрессировки непокорных и своенравных животных. Они выступают на арене со своими номерами. Дочь Екатерина работает заместителем художественного руководителя.
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