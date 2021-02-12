Подписчики с восторгом одобрили выбор блогера.
Конкуренцию Ольги Бузовой составил милейший щенок лабрадора.
В своём Instagram Давид Манукян опубликовал видео, на котором ему выносят очаровательного породистого щенка.
"В нашей семье пополнение. Как его назовём? Давно не был так счастлив. Теперь будет в нашей тусовке настоящий маленький дружок", — написал рэпер под видео, на фоне которого приглушённо звучит его новый трек "Ты обнулила нас".
Дава с большой нежностью принимает нового друга. Щенок трогательно прижимается к хозяину.
"Ты меня никогда не предашь?" — спрашивает Дава у новоприобретённого приятеля.
Щенок откликается на вопрос тем, что доверчиво кладёт свою мордашку на плечо блогеру.
Подписчиков Манукяна видео очень растрогало.
"Очень милые, теперь тебе есть за кем ухаживать", — написали фолловеры.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.