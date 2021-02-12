Давид Манукян нашёл замену Бузовой

Подписчики с восторгом одобрили выбор блогера.

Конкуренцию Ольги Бузовой составил милейший щенок лабрадора.

В своём Instagram Давид Манукян опубликовал видео, на котором ему выносят очаровательного породистого щенка.

"В нашей семье пополнение. Как его назовём? Давно не был так счастлив. Теперь будет в нашей тусовке настоящий маленький дружок", — написал рэпер под видео, на фоне которого приглушённо звучит его новый трек "Ты обнулила нас".

Дава с большой нежностью принимает нового друга. Щенок трогательно прижимается к хозяину.

"Ты меня никогда не предашь?" — спрашивает Дава у новоприобретённого приятеля.

Щенок откликается на вопрос тем, что доверчиво кладёт свою мордашку на плечо блогеру.

Подписчиков Манукяна видео очень растрогало.