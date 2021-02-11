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Стали известны результаты психологической экспертизы "Гном Гномыча"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская настроена решительно, собираясь во что бы то ни стало наказать обидчиков её сына.

Стали известны результаты психологической экспертизы "Гном Гномыча"

Яна Рудковская намерена доказать, что публикация в СМИ о том, что её сын Александр Плющенко, известный на просторах Сети как Гном Гномыч, болен синдромом Аспергера, не соответствует действительности.

Данный синдром характеризуется серьёзными трудностями в процессе социализации. Люди, страдающие данным заболеванием, отличаются стереотипным и повторяющимся поведением.

Для того, чтобы человек, написавший статью о её ребёнке, понёс наказание, Яна разрешила специалистам обследовать её сына и дать медицинское заключение о его психическом здоровье.

"Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно", — сообщил адвокат семьи Плющенко Александр Добровинский "Комсомольской правде".

Ранее Рудковская сообщала, что узнала имя автора той статьи, которая расстроила её и маленького Сашу Плющенко. Продюсер пообещала, что все будут очень удивлены, услышав имя того журналиста.

Издателем журнала "СтарХит", в котором была размещена спорная публикация, является супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева.

Автор: Елена Былкина
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